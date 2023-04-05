У кого День ангела 5 апреля: женские и мужские именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 5 апреля, отмечается Международный день супа, День чистой кармы, Международный день нравственности, народный праздник Никонов день. Кроме того, в этот день носители 13-ти имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 5 апреля

Анастасия, — это имя греческого происхождения, которое значит "воскресение", "возрождение", "возвращение к жизни".

Варвара, — это имя греческого происхождения, что дословно значит "варварская" в понимании "иноземная", "негреческая".

Лидия, — это имя имеет древнегреческое происхождение и буквально означает "жительница Лидии" с территориальной отсылкой к Лидии в Малой Азии, где был распространен культ Зевса.

Пелагея, — это древнегреческое имя, которое переводится как "морская". А это, как известно, эпитет богини Афродиты.

Мужские именины 5 апреля

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Василий, — это имя греческого происхождение, которое имеет очень красивый перевод, что значит "царский" или "царственный".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Егор, — изначально это было славянской формой имени "Георгий", однако со временем стало самостоятельным именем.

Илья, — популярное имя древнееврейского происхождения, которое переводится как "Мог Бог — Господь".

Лука, — это греческое имя, которое по одной из версий значит "тот, кто родился на рассвете" или "светящийся", а по другой обозначает человека, родившегося в Лукании на юге Италии.

Макар, — красивое имя, которое с греческого переводится как "блаженный" или "счастливый"

Сергей, — с латинского это имя переводится как "высокий" или "знатный".

Степан, — греческое имя, что значит "корона", "диадема".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько дней украинцы будут отдыхать в апреле 2023 года с учетом всех праздников.