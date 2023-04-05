У кого День ангела 5 квітня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 5 квітня, відзначають Міжнародний день супу, День чистої карми, Міжнародний день моральності, народне свято Ніконов день. Крім того, цього дня носії 13-ти імен святкують свій День янгола.

Жіночі іменини 5 квітня

Анастасія, — це ім’я грецького походження, яке означає "воскресіння", "відродження", "повернення до життя".

Варвара, — це ім’я грецького походження, що дослівно означає "варварська" в розумінні "іноземна", "негрецька".

Лідія, — це ім’я має давньогрецьке походження і буквально означає "жителька Лідії" з територіальним відсиланням до Лідії в Малій Азії, де був поширений культ Зевса.

Пелагея, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "морська". А це, як відомо, епітет богині Афродіти.

Чоловічі іменини 5 квітня

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Василь, — це ім’я грецького походження, яке має дуже гарний переклад, — "царський".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Єгор, — спочатку це було слов’янською формою імені "Георгій", проте згодом стало самостійним ім’ям.

Ілля, — популярне ім’я давньоєврейського походження, яке перекладається як "Міг Бог — Господь".

Лука, — це грецьке ім’я, яке за однією з версій означає "той, хто народився на світанку" або "той, що світиться", а за іншою позначає людину, яка народилася в Луканії на півдні Італії.

Макар, — гарне ім’я, яке з грецької перекладається як "блаженний" або "щасливий"

Сергій, — з латинської це ім’я перекладається як "високий" або "знатний".

Степан, — грецьке ім’я, що означає "корона", "діадема".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки днів українці відпочиватимуть у квітні 2023 року з урахуванням усіх свят.