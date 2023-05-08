У кого День ангела 9 мая: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 9 мая, в 2023 году отмечается Второй день памяти жертв Второй мировой и примирения, День Европы, Всемирный день справедливой торговли, Всемирный день мигрирующих птиц, иудейский праздник Лаг ба-Омер. Кроме того, в этот день носители восьми имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 9 мая

Василий, — это древнее греческое имя, которое появилось от слова "Басилиос", что переводится как "царь" или "царственный".

Иван, — это очень старое и популярное имя еврейского происхождения, что буквально значит "подарок Божий".

Нестор, — это древнегреческое имя, что буквально значит "тот, что вернулся домой".

Николай, — это распространенное на сегодняшний день имя произошло из Древней Греции и переводится как "победитель народов".

Петр, — еще одно имя древнегреческого происхождения, что значит "камень" или "скала".

Степан, — это имя с древнегреческого значит "венец", "корона", "диадема".

Ян, — есть две версии, откуда взялось это имя: согласно первой, имя имеет еврейские корни и значит "подарованный Богом", а по другой оно произошло от имени римского бога начала и конца Януса.

Женские именины 9 мая

Глафира, — это довольно редкое на сегодняшний день имя, которое с греческого переводится как "воспитанность", "изящество".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие важные праздники ждут украинцев в мае 2023 года.