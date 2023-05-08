У кого День ангела 9 травня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 9 травня, у 2023 році відзначається Другий день пам’яті жертв Другої світової та примирення, День Європи, Всесвітній день справедливої торгівлі, Всесвітній день мігруючих птахів, іудейське свято Лаг ба-Омер. Окрім того, цього дня носії восьми імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 9 травня

Василь, — це давнє грецьке ім’я, яке виникло від слова "Басиліос", що перекладається як "цар" або "царський".

Іван, — це дуже старе та популярне ім’я єврейського походження, що буквально означає "подарунок Божий".

Нестор, — це давньогрецьке ім’я, що буквально означає "той, що повернувся додому".

Микола, — це поширене на сьогоднішній день ім’я походить із Стародавньої Греції і перекладається як "переможець народів".

Петро, — ще одне ім’я давньогрецького походження, що означає "камінь" або "скеля".

Степан, — це ім’я з давньогрецької означає "вінець", "корона", "діадема".

Ян, — є дві версії, звідки взялося це ім’я: згідно з першою, ім’я має єврейське коріння і означає "подарований Богом", а за іншою воно походить від імені римського бога початку та кінця Януса.

Жіночі іменини 9 травня

Глафіра, — це досить рідкісне на сьогоднішній день ім’я, яке з грецької перекладається як "вихованість", "витонченість".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які важливі свята чекають на українців у травні 2023 року.