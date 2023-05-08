У кого День ангела 9 травня: жіночі та чоловічі іменини
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У вівторок, 9 травня, у 2023 році відзначається Другий день пам’яті жертв Другої світової та примирення, День Європи, Всесвітній день справедливої торгівлі, Всесвітній день мігруючих птахів, іудейське свято Лаг ба-Омер. Окрім того, цього дня носії восьми імен святкують свої Дні ангела.
Чоловічі іменини 9 травня
Василь, — це давнє грецьке ім’я, яке виникло від слова "Басиліос", що перекладається як "цар" або "царський".
Іван, — це дуже старе та популярне ім’я єврейського походження, що буквально означає "подарунок Божий".
Нестор, — це давньогрецьке ім’я, що буквально означає "той, що повернувся додому".
Микола, — це поширене на сьогоднішній день ім’я походить із Стародавньої Греції і перекладається як "переможець народів".
Петро, — ще одне ім’я давньогрецького походження, що означає "камінь" або "скеля".
Степан, — це ім’я з давньогрецької означає "вінець", "корона", "діадема".
Ян, — є дві версії, звідки взялося це ім’я: згідно з першою, ім’я має єврейське коріння і означає "подарований Богом", а за іншою воно походить від імені римського бога початку та кінця Януса.
Жіночі іменини 9 травня
Глафіра, — це досить рідкісне на сьогоднішній день ім’я, яке з грецької перекладається як "вихованість", "витонченість".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які важливі свята чекають на українців у травні 2023 року.