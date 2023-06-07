У кого День ангела 8 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 8 июня, отмечается Всемирный день океанов, Международный день домохозяйки и домохозяина, День лучших друзей. Также в этот день празднуют свои Дни ангела носители девяти имен.

Мужские именины 8 июня

Александр, — популярное греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса. 8 июня почитается мученик Георгий Новый, Серб, Софийский, Болгарский.

Егор, — долгое время это было народной формой имени Георгий, однако сейчас это уже давно самостоятельное имя.

Иван, — это распространенное еврейское имя, которое значит "помилованный Богом". 8 июня почитается исповедник Иоанн Психаит.

Макар, — это имя произошло от древнегреческого "макариос", что значит "блаженный", "благославенный". 8 июня церковью чтится Макарий Калязинский, преподобный, игумен (обретение мощей).

Ян, — считается, что имя Ян, как и имя Иван, переводится с еврейского как "подарованный Богом". Покровителями Янов тоже выступают святые Иоанны.

Женские именины 8 июня

Елена, — это очень древнее имя, которое сейчас является одним из самых распространенных в Украине. По основной версии, оно имеет древнегреческое происхождение и переводится как "солнечный свет".

Илона, — это румынская форма имени Елена, которое давно уже стало самостоятельным.

Алена, — по одной версии это имя тоже является самостоятельной формой имени Елена, а по другой — происходит от слова "аланы".

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал календарь, когда в июне 2023 года все выходные и праздники в Украине.