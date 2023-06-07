У кого День ангела 8 червня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 8 червня, відзначається Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки та домогосподаря, День найкращих друзів. Також у цей день святкують свої Дні ангела носії дев’яти імен.

Чоловічі іменини 8 червня

Олександр, — популярне грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса. 8 червня вшановується мученик Георгій Новий, Серб, Софійський, Болгарський.

Єгор, — довгий час це було народною формою імені Георгія, проте зараз це вже давно самостійне ім’я.

Іван, — це поширене єврейське ім’я, яке означає "помилований Богом". 8 червня вшановується сповідник Іоанн Психаїт.

Макар, — це ім’я походить від давньогрецького "макаріос", що означає "блаженний", "благословенний". 8 червня церквою вшановується Макарій Калязінський, преподобний, ігумен (здобуття мощів).

Ян, — вважається, що ім’я Ян, як і ім’я Іван, перекладається з єврейської як "подарований Богом". Покровителями Янів також виступають святі Івани.

Жіночі іменини 8 червня

Олена, — це дуже давнє ім’я, яке зараз є одним із найпоширеніших в Україні. За основною версією, воно має давньогрецьке походження та перекладається як "сонячне світло".

Ілона, — це румунська форма імені Олена, яке давно вже стало самостійним.

Альона, — за однією версією це ім’я теж є самостійною формою імені Олена, а за іншою — походить від слова "алани".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував календар, коли у червні 2023 року усі вихідні та свята в Україні.