У кого День ангела 10 июля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 10 июля, отмечается День Николы Теслы, Глобальный день энергетической независимости, День любви к капибарам. Также в этот день носители 13 имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 10 июля

Александр, — популярное греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает".

Владимир, — славянское имя, что значит "владеть миром".

Вольдемар (Вальдемар), — считается, что это немецкая версия имени Владимир. Покровителями Вольдемаров также являются святые Владимиры. 10 июля почитается священномученик Владимир Сергеев.

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Егор, — это имя появилось как просторечная форма имени "Георгий", однако сейчас это давно уже самостотельное имя. Хотя церковной формой имени Егор продолжает оставаться имя Георгий.

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". 10 июля церковью чтится преподобный Иоанн.

Лука, — это греческое имя, которое по одной из версий значит "тот, кто родился на рассвете" или "светящийся", а по другой обозначает человека, родившегося в Лукании на юге Италии. 10 июля почитается преподобный Лука.

Мартин, — латинское имя, что дословно значит "тот, который принадлежит богу Марсу". 10 июля чтится преподобный Мартин Туровский.

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень". 10 июля почитается князь Петр (в иночестве Давид) Муромский.

Самсон, — это древнееврейское имя, которое переводится как "солнце" или "солнечный". 10 июля чтится Сампсон Странноприимец.

Женские именины 10 июля

Иванна, Яна, — это женские формы мужских имен Иван и Ян, которые произошли от древнееврейского имени Йоханан. Обе имени значат "помилованная Богом", и покровительницами носительниц обоих имен выступают святые Иоанны. 10 июля почитается праведная Иоанна мироносица.

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