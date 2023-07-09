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У кого День ангела 10 липня: жіночі та чоловічі іменини

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розібралися, кого вітаємо із Днем ангела 10 липня
Розібралися, кого вітаємо із Днем ангела 10 липня. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 10 липня, відзначається День Ніколи Тесли, Глобальний день енергетичної незалежності, День любові до капібарів. Також цього дня носії 13 імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 10 липня

Олександр, — популярне грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає".

Володимир, — слов’янське ім’я, що означає "володіти світом".

Вольдемар (Вальдемар), — вважається, що це німецька версія імені Володимир. Покровителями Вольдемарів також святі Володимири. 10 липня вшановується священномученик Володимир Сергєєв.

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Єгор, — це ім’я з’явилося як просторічна форма імені "Георгій", проте зараз це давно вже самостійне ім’я. Хоча церковною формою імені Єгор продовжує залишатися ім’я Георгія.

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". 10 липня церквою вшановується преподобний Іоанн.

Лука, — це грецьке ім’я, яке за однією з версій означає "той, хто народився на світанку" або "той, що світиться", а за іншою позначає людину, яка народилася в Луканії на півдні Італії. 10 липня вшановується преподобний Лука.

Мартін, — латинське ім’я, що буквально означає "той, що належить богу Марсу". 10 липня вшановується преподобний Мартін Туровський.

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь". 10 липня вшановується князь Петро (у чернецтві Давид) Муромський.

Самсон, — це давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "сонце" або "сонячний". 10 липня вшановується Сампсон Странноприємець.

Жіночі іменини 10 липня

Іванна, Яна, — це жіночі форми чоловічих імен Іван та Ян, які походять від давньоєврейського імені Йоханан. Обидві імені означають "помилована Богом", і покровительками носительок обох імен виступають святі Іоанни. 10 липня вшановується праведна Іоанна мироносиця.

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#День ангела #Іменини #10 липня