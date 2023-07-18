У кого День ангела 19 июля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 19 июля, в 2023 году отмечается День тренера в Украине, День новых друзей, День коктейля Дайкири в США. Также в этот день носители сразу 17 имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 19 июля

Анатолий, — древнегреческое имя, которое значит "восточный" или "восход солнца". По другой версии, имя также может значить "житель Анатолии".

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы". 19 июля почитается мученик Антоний Римский.

Архип, — древнегреческое имя, которое означает "главный над лошадьми".

Валентин, — латинское имя, которое берет свое начало от "valeo", что переводится как "быть здоровым". 19 июля церковью чтится священномученик Валентин Римлянин.

Василий, — это греческое имя, которое переводится как "царский" или "царственный".

Виктор, — латинское имя, которое значит "победитель".

Глеб, — по основной версии это древнескандинавское имя, которое переводится как "наследник бога".

Ефим, — греческое имя, которое красиво переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный".

Иннокентий, — это довольно редкое на сегодняшний день имя, которое переводится с латинского как "невинный". 19 июля почитается мученик Иннокентий Афинянин, Аполлониадский (Македонский).

Лукьян, — происходит от латинского Lucianus, что можно трактовать как "сын Луки", "принадлежащий Луке". 19 июля чтится мученик Лукиан Римский.

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар". 19 июля почитается мученик Феодор Богоявленский.

Женские именины 19 июля

Люция, — это латинское имя, образованное от слова "lux", что переводится как "сияющая", "светящаяся". 19 июля почитается мученица Лукия Каппадокиянка, Римская.

Марфа, — это древнее имя еврейского происхождения, которое можно перевести как "хозяйка", "госпожа".

Марта, — по разным версиям, это имя может быть формой имени "Марфа" или же переводиться как "та, что родилась в марте" или "знаменитая" (с арабского). При этом покровительницами носительниц имени Марта являются святые Марфы и 19 июля чтится мученица Марфа Персиянка, Римская.

Ульяна, Юлиана, — это два разных имени, которые произошли от латинского слова "Julianus", что значит "из рода Юлиев" или "та, что принадлежит Юлию". Церковная форма обоих имен, — Иулиания. 19 июля чтится праведная дева Иулиания Ольшанская, Печерская.

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