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У кого День ангела 19 липня: жіночі та чоловічі іменини

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Розібралися, кого вітаємо із Днем ангела 19 липня
Розібралися, кого вітаємо із Днем ангела 19 липня. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 19 липня, у 2023 році відзначається День тренера в Україні, День нових друзів, День коктейлю Дайкірі в США. Також цього дня носії одразу 17 імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 19 липня

Анатолій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "східний" або "схід сонця". За іншою версією, ім’я також може означати "житель Анатолії".

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали". 19 липня вшановується мученик Антоній Римський.

Архіп, — давньогрецьке ім’я, яке означає "головний над кіньми".

Валентин, — латинське ім’я, яке бере свій початок від "valeo", що перекладається як "бути здоровим". 19 липня церквою вшановується священномученик Валентин Римлянин.

Василь, — це грецьке ім’я, яке перекладається як "цар" або "царський".

Віктор, — латинське ім’я, яке означає "переможець".

Гліб, — за основною версією це давньоскандинавське ім’я, яке перекладається як "спадкоємець бога".

Юхим, — грецьке ім’я, яке красиво перекладається як "благочестивий", "добродушний", "блаженний".

Інокентій, — це досить рідкісне на сьогоднішній день ім’я, яке перекладається з латинської як "невинний". 19 липня вшановується мученик Інокентій Афінянін, Аполлоніадський (Македонський).

Лук’ян, — походить від латинського Lucianus, що можна трактувати як "син Луки", "той, що належить Луці". 19 липня вшановується мученик Лукіан Римський.

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодороса, що означає "подарований Богом" або "Божий дар". 19 липня вшановується мученик Феодор Богоявленський.

Жіночі іменини 19 липня

Люція, — це латинське ім’я, утворене від слова "lux", що перекладається як "сяюча", "та, що світиться". 19 липня вшановується мучениця Лукія Каппадокіянка, Римська.

Марфа, — це давнє ім’я єврейського походження, яке можна перекласти як "господиня", "пані".

Марта, — за різними версіями, це ім’я може бути формою імені "Марфа" або ж перекладатися як "та, що народилася в березні" або "знаменита" (з арабської). При цьому покровительками носительок імені Марта є святі Марфи і 19 липня вшановується мучениця Марфа Персіянка, Римська.

Уляна, Юліана, — це два різних імені, які походять від латинського слова "Julianus", що означає "з роду Юліїв" або "та, що належить Юлію". Церковна форма обох імен — Іуліанія. 19 липня вшановується праведна діва Іуліанія Ольшанська, Печерська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про два чудові трюки, за допомогою яких на вашій кухні завжди буде чудово пахнути.

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#День ангела #Іменини #19 липня