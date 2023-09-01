Именины 2 сентября: кого нужно поздравить с Днем ангела в субботу
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У многих найдутся знакомые именинники
В субботу, 2 сентября, в 2023 году отмечается День нотариата в Украине, День окончания Второй мировой войны, Всемирный день бороды, Всемирный день кокоса, Международный день бекона, День прокола ушей.
Кроме того, в этот день чтится День памяти пророка Самуила. А носители сразу 12 имен празднуют свой День ангела, — и ниже мы расскажем подробнее о каждом из них.
Мужские именины 2 сентября
Виктор, — распространенное латинское имя, которое значит "победитель". 2 сентября почитается мученик Виктор Фракийский.
Владимир, — славянское имя, что значит "владеть миром".
Вольдемар (Вальдемар), — считается, что это немецкая версия имени Владимир. Оно значит "славный властитель".
Иван, Ян, — эти популярные имена имеют общее еврейское происхождение и их можно перевести как "подарок Божий". 2 сентября церковью чтится епископ Иоанн Суздальский и Нижегородский.
Максим, — это имя переводится с латинского как "самый большой" или "величайший". 2 сентября чтится мученик Максим Фракийский.
Остап, — это упрощенная форма имени Евстафий, которое значит на греческом "твердо стоящий". 2 сентября почитается мученик Евстафий Фракийский.
Самуил, — еврейское имя, которое значит "Бог услышал". 2 сентября чтится святой пророк Самуил.
Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема". 2 сентября почитается король Стефан I Венгерский.
Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом".
Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога". 2 сентября чтится мученик Тимофей Фракийский.
Женские именины 2 сентября не отмечаются.
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