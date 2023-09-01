Именины 2 сентября: кого нужно поздравить с Днем ангела в субботу

У многих найдутся знакомые именинники

В субботу, 2 сентября, в 2023 году отмечается День нотариата в Украине, День окончания Второй мировой войны, Всемирный день бороды, Всемирный день кокоса, Международный день бекона, День прокола ушей.

Кроме того, в этот день чтится День памяти пророка Самуила. А носители сразу 12 имен празднуют свой День ангела, — и ниже мы расскажем подробнее о каждом из них.

Мужские именины 2 сентября

Виктор, — распространенное латинское имя, которое значит "победитель". 2 сентября почитается мученик Виктор Фракийский.

Владимир, — славянское имя, что значит "владеть миром".

Вольдемар (Вальдемар), — считается, что это немецкая версия имени Владимир. Оно значит "славный властитель".

Иван, Ян, — эти популярные имена имеют общее еврейское происхождение и их можно перевести как "подарок Божий". 2 сентября церковью чтится епископ Иоанн Суздальский и Нижегородский.

Максим, — это имя переводится с латинского как "самый большой" или "величайший". 2 сентября чтится мученик Максим Фракийский.

Остап, — это упрощенная форма имени Евстафий, которое значит на греческом "твердо стоящий". 2 сентября почитается мученик Евстафий Фракийский.

Самуил, — еврейское имя, которое значит "Бог услышал". 2 сентября чтится святой пророк Самуил.

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема". 2 сентября почитается король Стефан I Венгерский.

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом".

Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога". 2 сентября чтится мученик Тимофей Фракийский.

Женские именины 2 сентября не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про лайфхак, как избавиться от неприятных запахов в стиральной машине.