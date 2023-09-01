Іменини 2 вересня: кого треба привітати з Днем ангела у суботу

У багатьох знайдуться знайомі іменинники

У суботу, 2 вересня, у 2023 році відзначають День нотаріату в Україні, День закінчення Другої світової війни, Всесвітній день бороди, Всесвітній день кокосу, Міжнародний день бекону, День проколу вух.

Крім того, цього дня вшановується День пам’яті пророка Самуїла. А носії одразу 12 імен святкують свій День ангела, і нижче ми розповімо докладніше про кожного з них.

Чоловічі іменини 2 вересня

Віктор, — поширене латинське ім’я, яке означає "переможець". 2 вересня вшановується мученик Віктор Фракійський.

Володимир, — слов’янське ім’я, що означає "володіти світом".

Вольдемар (Вальдемар), — вважається, що це німецька версія імені Володимир. Воно означає "славний володар".

Іван, Ян, — ці популярні імена мають спільне єврейське походження і їх можна перекласти як "подарунок Божий". 2 вересня церквою вшановується єпископ Іоанн Суздальський і Нижегородський.

Максим, — це ім’я перекладається з латинського як "найбільший" або "найвеличніший". 2 вересня вшановується мученик Максим Фракійський.

Остап, — це спрощена форма імені Євстафій, яке означає грецькою "той, що твердо стоїть". 2 вересня вшановується мученик Євстафій Фракійський.

Самуїл, — єврейське ім’я, яке означає "Бог почув". 2 вересня вшановується святий пророк Самуїл.

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема". 2 вересня вшановується король Стефан I Угорський.

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодорос, що означає "подарований Богом".

Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "той, що шанує Бога". 2 вересня вшановується мученик Тимофій Фракійський.

Жіночі іменини 2 вересня не відзначаються.

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