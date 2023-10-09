Именины 10 октября: кого поздравляем с Днем ангела во вторник по новому календарю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 10 октября, в 2023 году отмечается Всемирный день психического здоровья, Всемирный день борьбы со смертной казнью, Международный день каши, День работников стандартизации и метрологии на Украине, Всемирный день осведомленности о ДТП с участием животных, Всемирный день бездомных, Всемирный день инклюзивности.

Кроме того, в этот день по новому календарю ПЦУ чествуется память мучеников Евлампия и Евлампии, мученика Феотекна Антиохийского, преподобного Вассиана Константинопольского. А носители более десятка имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 10 октября

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный". 10 октября почитается Андрей Тотемский.

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы". 10 октября чтится преподобномученик Антоний Зографский.

Василий, — это греческое имя переводится как "царь", "царский". 10 октября почитается преподобный чудотворец Вассиан (Василий) Константинопольский.

Ефим, — греческое имя, которое переводится как "благочестивый", "добродушный", "блаженный". 10 октября чтится преподобный Евфимий Зографский.

Илларион, — с древнегреческого переводится как "веселый", "радостный", "тихий". 10 октября почитается преподобномученик Иларион Зографский.

Иннокентий, — это довольно редкое на сегодняшний день имя, которое переводится с латинского как "невинный".

Кирилл, — с греческого имя переводится как "владыка", "хозяин", "господин". 10 октября чтится преподобномученик Кирилл Зографский.

Кузьма, — имя происходит от древнегреческого "Космас", которое можно перевести и как "кузнец", и как "порядок", "мир", "вселенная". 10 октября почитается преподобномученик Косма Зографский.

Павел, — это латинское имя, которое переводится как "малый", "небольшой". 10 октября чтится преподобномученик Павел Зографский.

Савва, — еврейское имя, значение которого трактуется как "старец", "мудрец". 10 октября почитается преподобномученик Савва Зографский.

Сергей, — это было древнее римское родовое имя. Также оно переводится с латинского как "слуга Бога", "высокий", "знатный". 10 октября чтится преподобномученик Сергий Зографский.

Симон, — это форма еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом". 10 октября почитается преподобномученик Симон Зографский.

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема". 10 октября чтится церковью епископ Ефесский Стефан.

Фома, — это имя происходит из арамейского языка и переводится как "близнец". 10 октября почитается преподобномученик Фома Зографский.

Яков, — библейское еврейское имя, которое значит "следующий за кем-то". 10 октября чтится преподобномученик Иаков Зографский.

Женские именины 10 октября не отмечаются.

Как известно, ранее в этом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 10 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 23 октября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор, Акилина, Феврония.

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