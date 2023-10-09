Іменини 10 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у вівторок за новим календарем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 10 жовтня, у 2023 році відзначається Всесвітній день психічного здоров’я, Всесвітній день боротьби зі смертною карою, Міжнародний день каші, День працівників стандартизації та метрології в Україні, Всесвітній день поінформованості про ДТП за участю тварин, Всесвітній день бездомних, Всесвітній день інклюзивності.

Крім того, цього дня за новим календарем ПЦУ вшановується пам’ять мучеників Євлампія та Євлампії, мученика Феотекна Антіохійського, преподобного Васіана Константинопольського. А носії понад десяти імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 10 жовтня

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній". 10 жовтня вшановується Андрій Тотемський.

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали". 10 жовтня вшановується преподобномученик Антоній Зографський.

Василь, — це грецьке ім’я перекладається як "цар", "царський". 10 жовтня вшановується преподобний чудотворець Вассіан (Василь) Константинопольський.

Юхим, — грецьке ім’я, яке перекладається як "благочестивий", "добродушний", "блаженний". 10 жовтня вшановується преподобний Євфимій Зографський.

Іларіон, — з давньогрецької перекладається як "веселий", "радісний", "тихий". 10 жовтня вшановується преподобномученик Іларіон Зографський.

Інокентій, — це досить рідкісне на сьогоднішній день ім’я, яке перекладається з латинської як "невинний".

Кирило, — з грецького ім’я перекладається як "володар", "господар", "пан". 10 жовтня вшановується преподобномученик Кирило Зографський.

Кузьма, — ім’я походить від давньогрецького "Космас", яке можна перекласти і як "коваль", і як "порядок", "світ", "всесвіт". 10 жовтня вшановується преподобномученик Косма Зографський.

Павло, — це латинське ім’я, яке перекладається як "малий", "невеликий". 10 жовтня вшановується преподобномученик Павло Зографський.

Сава, — єврейське ім’я, значення якого трактується як "старець", "мудрець". 10 жовтня вшановується преподобномученик Сава Зографський.

Сергій, — це було давнє римське родове ім’я. Також воно перекладається з латинської як "слуга Бога", "високий", "знатний". 10 жовтня вшановується преподобномученик Сергій Зографський.

Симон, — це форма єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом". 10 жовтня вшановується преподобномученик Симон Зографський.

Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема". 10 жовтня вшановується церквою єпископ Ефеський Стефан.

Фома, — це ім’я походить з арамейської мови і перекладається як "близнюк". 10 жовтня вшановується преподобномученик Хома Зографський.

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що слідує за кимось". 10 жовтня вшановується преподобномученик Яків Зографський.

Жіночі іменини 10 жовтня не відзначаються.

Як відомо, раніше цього року Православна церква України перейшла на новий календар і 10 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 23 жовтня. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнат, Марк, Михайло, Петро, Теодор, Федір, Акіліна, Февронія.

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