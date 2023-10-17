Именины 18 октября: кого поздравляем с Днем ангела в среду по новому стилю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 18 октября, в 2023 году отмечается Всемирный день конфет, День галстука, День без бороды, Всемирный день менопаузы, Международный день женского счастья, Европейский День борьбы с торговлей людьми, Европейский день бумажного пакета, Всемирный день гитары.

Также в этот день по новому календарю в Украине почитается память апостола и евангелиста Луки, мученика Марина Аназаровского, преподобного Иулиана Персиянина. А носители сразу 14 мужских и женских имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 18 октября

Елизавета, — еврейское имя, которое значит "Бог мой — клятва".

Ефросинья, — это греческое имя, которое буквально переводится как "радостная", "благомыслящая".

Злата, — это древнегреческое имя, которое переводится как "золотая", "золотце". 18 октября почитается святая великомученица Злата (Хриса).

Мужские именины 18 октября

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный".

Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин". 18 октября почитается мученик Гавриил Египетский.

Давид, — имя древнееврейского происхождения, которое значит "любимец", "возлюбленный". 18 октября чтится преподобный Давид Серпуховский.

Иосиф, — произошло от библейского имени Йехосеф, что значит "Бог приумножил". 18 октября почитается игумен Иосиф Волоцкий (Волоколамский).

Лука, — это греческое имя, которое по одной из версий значит "тот, кто родился на рассвете" или "светящийся", а по другой обозначает человека, родившегося в Лукании на юге Италии. 18 октября чтится священномученик Лука Евангелист.

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Семен, — это одна из форм еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом".

Сергей, — корни этого имени уходят в греко-римскую мифологию, и по разным версиям оно может переводиться как "слуга Бога", "защитник", "ясный", "высокочтимый".

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар".

Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев". 18 октября почитается пустынник Иулиан Персиянин.

Как известно, ранее в этом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 18 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 31 октября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Еремей, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.

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