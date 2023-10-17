Іменини 18 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у середу за новим стилем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 18 жовтня, 2023 року відзначається Всесвітній день цукерок, День краватки, День без бороди, Всесвітній день менопаузи, Міжнародний день жіночого щастя, Європейський День боротьби з торгівлею людьми, Європейський день паперового пакету, Всесвітній день гітари.

Також у цей день за новим календарем в Україні вшановується пам’ять апостола та євангеліста Луки, мученика Марина Аназаровського, преподобного Іуліана Персіяніна. А носії одразу 14 чоловічих та жіночих імен святкують свій День ангела.

Жіночі іменини 18 жовтня

Єлизавета, — єврейське ім’я, яке означає "Бог мій — клятва".

Єфросинья, — це грецьке ім’я, яке буквально перекладається як "радісна", "благодумна".

Злата, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "золота", "золотце". 18 жовтня вшановується свята великомучениця Злата (Хриса).

Чоловічі іменини 18 жовтня

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній".

Гавриїл, — красиве давньоєврейське ім’я, що означає "помічник Бога" або "Божий воїн". 18 жовтня вшановується мученик Гаврило Єгипетський.

Давид, — ім’я давньоєврейського походження, яке означає "улюбленець", "коханий". 18 жовтня вшановується преподобний Давид Серпуховський.

Йосип, — походить від біблійного імені Йехосеф, що означає "Бог примножив". 18 жовтня вшановується ігумен Йосип Волоцький (Волоколамський).

Лука, — це грецьке ім’я, яке за однією з версій означає "той, хто народився на світанку" або "той, що світиться", а за іншою позначає людину, яка народилася в Луканії на півдні Італії. 18 жовтня вшановується священномученик Лука Євангеліст.

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Семен, — це одна з форм єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом".

Сергій, — коріння цього імені йде у греко-римську міфологію, і за різними версіями воно може перекладатися як "слуга Бога", "захисник", "ясний", "високошановний".

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодороса, що означає "подарований Богом" або "Божий дар".

Юліан, — латинське ім’я, яке означало "з роду Юліїв". 18 жовтня вшановується пустельник Іуліан Персіянін.

Як відомо, раніше цього року Православна церква України перейшла на новий календар і 18 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 31 жовтня. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Гавриїл, Григорій, Дем’ян, Денис, Єремей, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олександра.

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