К чему должны прийти страны НАТО, если хотят победы Украины – генерал Романенко проанализировал исторический саммит Альянса

На саммите НАТО будет подниматься вопрос глобальной безопасности в контексте российской войны против Украины.

С 28 по 30 июня в Мадриде (Испания) состоится саммит НАТО. Его уже окрестили историческим, так как на нем представители Альянса намерены утвердить новую стратегическую концепцию, в рамках которой следующие 10 лет россия, продолжающая агрессию против Украины, официально будет признана угрозой коллективной безопасности.

Предположительно, в новой стратегической концепции Североатлантического альянса впервые пропишут защиту "суверенитета и территориальной целостности" стран-союзников НАТО.

Есть вероятность, хоть и невысокая, расширения НАТО – если стремящиеся туда Швеция и Финляндия смогут пройти соответствующий путь по ускоренной процедуре.

Саммит имеет огромное значение для Украины, которая, хоть и имея поддержку со стороны зарубежных партнеров, непосредственный бой дает российской агрессии в одиночку. Ожиданиями от встречи лидеров блока поделился с "Телеграфом" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Нам нужны современные вооружение и техника – массово и быстро

Генерал напоминает, что саммиту НАТО предшествовал саммит "Большой семерки" (G7), причем с привлечением представителей Африки и Индии.

"То есть, лидеры наиболее экономически развитых стран изучают геополитические возможности, экономические и не только. Возможности расширения контактов. Глобальных связей. При этом россию, ранее выгнанную из клуба за агрессию против Украины, назад по понятным причинам не пускают. Всё более изолируя от цивилизованного и даже относительно цивилизованного мира", – отмечает Игорь Романенко.

По его словам, уже известно, что страны G7 решили помогать Украине столько, сколько будет необходимо.

"Хороший посыл, нужный нам. Но нам необходимо, чтобы мы получили современные вооружение и технику – массово и быстро. Чего пока не происходит", – подчеркивает генерал.

Он напоминает, что "Рамштайн-3" (встреча в формате министров обороны стран НАТО и союзников) прошел три недели назад.

"И что? На первом таком саммите, 26 апреля, сформулировали новую стратегическую задачу – нанести рф такое поражение, чтобы в обозримом будущем она и не помышляла об агрессии, подобной той, что совершает против Украины. Но реализация даже оборонительной операции в должной мере возможна, лишь если уравняется военный потенциал ВСУ и рф. А этого нет – у противника преимущество. По ударным средствам, личному составу и так далее", – говорит Игорь Романенко.

Он с сожалением отмечает, что у наших зарубежных партнеров оказался довольно легковесный подход после определенных успехов оборонительной операции ВСУ на севере Украины (изгнали противника из Киевской, Черниговской, Сумской областей). А также после того, как мы отодвинули врага в Харьковской области и продвинулись в Херсонской.

"На Западе почему-то решили, что без особых усилий Украина справится тем, что есть, дальше. Но не учли тот факт, что потенциал вооруженных сил рф на начало широкомасштабного вторжения был в три раза больше нашего. Мы уменьшили его на треть, сорвав наступательную операцию противника на севере. Но огромные силы и ресурсы у агрессора остались. Произошла перегруппировка и даже усиление в рамках второй наступательной операции россиян на юге и востоке, – рассказывает генерал. – В активные боевые действия вступили 105-110 батальонно-тактических групп (в каждой из которых – 600-800 военнослужащих). А сейчас их довели уже до 150-160 БТГ. Развернулись, с учетом резервов, которые создали. Да, они хуже обеспечены, на старой технике, снятой с хранения. Но это – действующие войска, представляющие серьезную угрозу. И это надо трезво оценивать".

Игорь Романенко акцентирует: чтобы хотя бы успешно завершить оборонительную операцию – остановить противника на всём фронте – нам нужен паритет в военном потенциале. Которого нет. Тогда как россия постоянно наращивает свои возможности, захватывает всё новые территории на Донбассе.

"Старый закон войны – если у тебя нет современного вооружения, ты решаешь вопрос за счет количества военнослужащих со старым вооружением. Что и делает рф в этой войне на данном этапе", – поясняет военный эксперт.

НАТО есть чему поучиться у Украины

Все эти вопросы необходимо поднимать на саммите НАТО, уверен генерал. Он напоминает, что президент Украины уже сформулировал перед саммитом G7 три важнейшие для нас позиции:

санкции против рф – усугубить, нарастить;

предоставить Украине гарантии по безопасности;

передать нам серьезные средства противовоздушной обороны (ПВО), что более чем актуально после активных ракетных ударов со стороны россиян (в том числе с использованием авиации), а также массированного применения ими ствольной и реактивной артиллерии.

Понятно, что на саммите НАТО будет подниматься широкий спектр тем, продолжает Игорь Романенко. В том числе первостепенно – вопрос глобальной безопасности в контексте российской войны против Украины.

"Очень важно указать путину место – путем подготовки к приему в Альянс Швеции и Финляндии. Турция, увы, мешает этому продвижению. И может случиться так, что принять Финляндию и Швецию по ускоренной процедуре, как изначально предполагалось, не получится. Как бы турецкий лидер Эрдоган не пытался выдать такие свои действия (идущие вразрез с позицией всего Альянса) за самостоятельную политику, но за этим просматривается давление на нее со стороны россии", – уверен генерал.

Между тем россия, отмечает Игорь Романенко, в последнее время получила много политических пощечин. Тут тебе и не порадовавшие Кремль заявления казахского лидера Токаева на питерском форуме, и действия Литвы в ракурсе закрытия транзита в Калининград.

А теперь вот еще и руководство Финляндии и Швеции рвануло в НАТО.

"А путин злопамятный человек, с комплексами. Он никому и ничего не прощает. Потому уже ударил по казахской нефти. Правда, казахи, не долго думая, сделали ответку – по поводу российского угля. Всё говорит о том, что сила воздействия путина на бывших союзников или противников ослабевает. С военной точки зрения, если противник находится в состоянии ослабления, надо использовать эту возможность, наращивая усилия по его добиванию – ради достижения новых стратегических задач и в целом победы. Вот к этому должны прийти страны НАТО, трансформация в которых уже происходит. Пока медленно. И тут им есть чему поучиться у Украины и украинцев", – констатирует генерал.

Он акцентирует, что Кремль хотел развалить НАТО. Денацифицировать и демилитаризировать Украину. А всё происходит с точностью наоборот.

"Если союзники будут активны не только в обязательствах, но и в их выполнении, особенно в смысле обеспечения Украины нужным количеством вооружений и техники – то мы получим на фронте более существенные и позитивные для нас результаты", – резюмирует Игорь Романенко.