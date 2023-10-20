Евгений Дикий: "Мир разделился на три группы и катится в Третью мировую, есть только один способ избежать ее"

Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий рассказал "Телеграфу" об историческом шансе Украины

Президент США Джо Байден в обращении к американцам пытался пояснить, что помощь Украине и Израилю, ведущим войны, важна и для американцев, и для остального цивилизованного мира. Тем временем одна из составляющих новой оси зла – Северная Корея – грозит "превентивным" ядерным ударом самим Штатам, а связи ХАМАС с россией становятся еще более явными. Фактически мир балансирует на грани Третьей мировой войны, хоть она, по мнению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, идет уже давно.

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий поделился с "Телеграфом" мнением касательно того, действительно ли человечеству грозит Третья мировая, можно ли ее избежать – и нужно ли.

"Мир стремительно катится к Третьей мировой войне. Я не готов прогнозировать, началась ли она уже в том или ином виде (той же эскалацией на Ближнем Востоке), либо пока это лишь очередная прелюдия. Но такое впечатление, что в данный момент мир разделился на три условные группы стран", – считает Евгений Дикий.

Первая, по его словам, это страны Запада, которые категорически не хотят мировой войны, готовы вкладывать в ее предотвращение деньги и усилия.

"Но делают они это хаотично, плохо понимая, откуда исходят угрозы. И, что самое печальное, до сих пор не переключаясь на собственно военное мышление, – отмечает эксперт. – Они хотят избежать Третьей мировой войны, не начав мыслить категориями этой войны. И это, по моему мнению, создает большой риск. Потому что избежать мировой войны можно лишь одним способом – максимально к ней готовиться".

Именно так, акцентирует собеседник "Телеграфа", человечеству удалось избежать Третьей мировой во время так называемой холодной войны. Та не переросла в глобальный конфликт лишь потому, что Запад был тогда к этому готов. Поэтому же СССР не рискнул начать войну – и просто надорвался в длительной гонке вооружений, пытаясь подобающим образом подготовиться к гипотетическому конфликту, поясняет Евгений Дикий.

"Сейчас же Запад не хочет мировой войны, но и не готов пытаться ее избежать путем жестких военных действий в локальных конфликтах. Тогда как лишь выиграв несколько локальных конфликтов, можно избежать конфликта глобального", – отмечает эксперт.

Вторую группу, продолжает он, составляют ряд стран и движений, которые не то чтобы хотят мировой войны. Но их категорически не устраивает нынешнее мироустройство. И они готовы делать всё, чтоб его развалить.

"Так поступают россия, Иран, Северная Корея, ХАМАС, "Хезболла". Они тупо пытаются разрушить существующий миропорядок. Надеясь, что удастся это сделать без мировой войны, особенно ядерной. Просто выиграв поочередно ряд региональных войн. россия против Украины, ХАМАС (и те, кто за ним стоит) – против Израиля, Иран – против всё того же Израиля, а возможно, и против саудитов. И так далее", – рассказывает Евгений Дикий.

Но, акцентирует он, все эти региональные конфликты понемногу срастаются в общую картину, где с одной стороны вынужден будет воевать Запад и его союзники, а с другой – вся эта новая ось зла (рф, Иран, Северная Корея, Беларусь и ряд террористических структур а-ля ХАМАС).

"Ну а третья группа состоит из одного Китая. Который – чуть в стороне. Который пока не хочет воевать, предпочитая это делать чужими руками. Который – готовится. У которого есть более близкая цель – Тайвань. И у Китая есть надежда, что он сможет взять Тайвань, не развязывая мировой войны", – отмечает эксперт.

При этом, по его мнению, надо понимать, что если нынешнее обострение на Ближнем Востоке не станет официальным стартом Третьей мировой (хоть имеет на это все шансы в случае наземной операции израильской армии в Газе, после чего в войну втянутся другие игроки), то интервенция режима Си Цзиньпина на Тайвань – практически гарантированно станет. Потому что она точно приведет к втягиванию в конфликт США, а это уже однозначно – мировая война.

"Вопрос лишь в том, – размышляет Евгений Дикий, – сколько времени себе отвел товарищ Си на подготовку наскока на Тайвань. Будет ли некий временной люфт между тем, что происходит сейчас в Украине, на Ближнем Востоке, назревает на Балканах – и началом боевых действий на Тихом океане. Если этот зазор окажется достаточно велик, всё это может и не слиться в единую – мировую – войну. Если же Си планирует "возвращать Тайвань" довольно скоро, то с высокой вероятностью повторяется ситуация Второй мировой. А именно – сражения одновременно на двух больших театрах военных действий (Европейском и Тихоокеанском)… А теперь скажу нечто парадоксальное. Я считаю, что Украина не заинтересована в том, чтобы человечество избежало Третьей мировой войны. Наоборот, нам выгоднее, чтобы она как можно скорее началась".

Ведь в данный момент, поясняет эксперт, против представителей огромной оси зла воюют исключительно Украина и Израиль. Проливается наша кровь.

"Остальные откупаются деньгами, причем не такими уж большими, да еще и с претензиями, – подчеркивает Евгений Дикий. – А не пора ли уже воевать тяжеловесам, и с нашей стороны? Вступить уже в реальные боевые действия американцам, европейцам? Уверен, в таком случае такая война была бы довольно короткой – и победила бы именно наша сторона. И впервые в истории мировых войн Украина была бы не объектом, а субъектом, участником одного из двух блоков. Причем того, который, по моему мнению, скорее всего, победит. Это фактически наш исторический шанс. И мы, оказавшись в лагере победителей, как было после прошлых мировых войн, сможем определять дальнейшее мироустройство".