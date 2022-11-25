Тунис - Австралия: назван фаворит матча ЧМ-2022
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Букмекеры озадачили прогнозом на матч ЧМ-2022
В субботу, 26 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре встретятся аутсайдеры группы D Тунис и Австралия.
Специалисты отдают небольшое предпочтение африканской команде. Об этом сообщает Пари-Матч.
Аналитики предлагают сделать ставку на победу Туниса с коэффициентом 2,17, ничья и успех Австралии менее вероятны — 3,35 и 3,80 соответственно. К слову, букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится ничьей 1:1 (коэффициент 6,50).
Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Тунис — Австралия:
- Пари-Матч: (победа Туниса 2,17 — ничья 3,35 — победа Австралии 3,80)
Матч 2-го тура Тунис — Австралия пройдет в Аль-Вакре на стадионе "Аль-Джануб". Этот поединок можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. Еще одна игра этого квартета (Франция — Дания) также пройдет в субботу.
Напомним, в первом туре ЧМ-2022 Австралия разгромно проиграла Франции (1:4), а Тунис дал бой Дании (0:0).
Ранее "Телеграф" сообщал, сколько заработают сборные на чемпионате мира по футболу в Катаре.