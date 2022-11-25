Туніс — Австралія: названо фаворита матчу ЧС-2022

Букмекери спантеличили прогнозом на матч ЧС-2022

У суботу, 26 листопада, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі зустрінуться аутсайдери групи D Туніс та Австралія.

Фахівці віддають невелику перевагу саме африканській команді. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу Тунісу з коефіцієнтом 2,17, нічия та успіх Австралії менш ймовірні – 3,35 та 3,80 відповідно. До речі, букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться нічиєю 1:1 (коефіцієнт 6,50).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Туніс — Австралія:

Парі-Матч: (перемога Тунісу 2,17 — нічия 3,35 — перемога Австралії 3,80)

Матч 2-го туру Туніс — Австралія пройде в Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб". Цей поєдинок можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні. Ще одна гра цього квартету (Франція — Данія) також пройде в суботу.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 Австралія розгромно програла Франції (1:4), а Туніс дав бій Данії (0:0).

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки зароблять збірні на чемпіонаті світу з футболу у Катарі.