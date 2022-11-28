Катар - Нидерланды: прогноз на матч ЧМ-2022

Катар досрочно прекратил борьбу в турнире

Во вторник, 29 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре стартует 3-й тур группового этапа. Страна-хозяйка сыграет с Нидерландами.

Букмекеры отдают предпочтение Нидерландам в этом противостоянии. Об этом сообщает Пари-Матч.

На успех европейской команды можно сделать ставку с коэффициентом 1,19. В то же время победа и ничья Катара расцениваются как чудо — коэффициенты 17,00 и 7,10 соответственно. Добавим, Катар прекратил борьбу за выход в плей-офф, а вот Нидерланды практически обеспечили себе выход в следующую стадию турнира.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Катар — Нидерланды:

Пари-Матч: (победа Катара 1,19 — ничья 7,10 — победа Нидерландов 17,00)

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 Катар без шансов уступил Эквадору (0:2), а Нидерланды переиграли Сенегал со счетом 0:2. Во втором туре хозяйка мундиаля проиграла "Львам Теранги" (1:3), а "Оранжевые" поделили очки с эквадорцами (1:1).

Со всеми результатами ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас сайте. На "Телеграфе" также доступны турнирные таблицы группового этапа.