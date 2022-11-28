Катар — Нідерланди: прогноз на матч ЧС-2022

Катар достроково припинив боротьбу у турнірі

У вівторок, 29 листопада, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі стартує 3 тур групового етапу. Країна-господиня зіграє з Нідерландами.

Букмекери віддають перевагу Нідерландам у цьому протистоянні. Про це повідомляє Парі-Матч.

На успіх європейської команди можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,19. Водночас перемога та нічия Катару розцінюються як диво – коефіцієнти 17,00 та 7,10 відповідно. Додамо, Катар припинив боротьбу за вихід у плей-офф, а ось Нідерланди практично забезпечили собі вихід у наступну стадію турніру.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Катар — Нідерланди:

Парі-Матч: (перемога Катару 1,19 — нічия 7,10 — перемога Нідерландів 17,00)

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 Катар без шансів поступився Еквадору (0:2), а Нідерланди переграли Сенегал з рахунком 0:2. У другому турі господиня мундіалю програла "Львам Теранги" (1:3), а "Помаранчеві" поділили очки з еквадорцями (1:1).

З усіма результатами ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті. На "Телеграфі" також доступні турнірні таблиці групового етапу.