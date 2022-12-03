Франция - Польша: букмекеры оценили шансы команд в 1/8 финала ЧМ-2022

Аналитики не верят в Левандовски и Ко

В воскресенье, 4 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре будут проведены два матча 1/8 финала, в частности действующие чемпионы мира сыграют с поляками.

По мнению специалистов, у сборной Польши нет шансов пройти дальше. Об этом сообщает Пари-Матч.

На проход французов в следующую стадию турнира можно сделать ставку с коэффициентом 1,14 (вероятность 88%). Подобный успех поляков оценивается коэффициентом 6,30 (16 %) при марже букмекеров 4%.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Франция — Польша (основное время):

Пари-Матч: (победа Франции 1,33 — ничья 5,30 — победа Польши 11,00)

Матч Франция — Польша состоится в столице Катара Дохе на стадионе "Эль-Тумама", начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. Этот поединок не будет доступен для бесплатного просмотра в прямом эфире в Украине. Отметим, победитель этой игры выйдет на победителя противостояния Англии и Сенегала.

Напомним, на групповой стадии мундиаля действующие чемпионы взяли 6 очков. Сначала "Трехцветные" крупно обыграли Австралию со счетом 4:1, затем французы переиграли Данию (2:1), и в экспериментальном составе проиграли Тунису (0:1).

Поляки, в свою очередь, сыграли вничью с Мексикой (0:0), затем расправились со сборной Саудовской Аравии (2:0), а в третьем туре были биты англичанами (0:2).