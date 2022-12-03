Франція — Польща: букмекери оцінили шанси команд у 1/8 фіналу ЧС-2022

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У неділю, 4 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі буде проведено два матчі 1/8 фіналу, зокрема чинні чемпіони світу зіграють з поляками.

На думку фахівців, збірна Польщі не має шансів пройти далі. Про це повідомляє Парі-Матч.

На прохід французів у наступну стадію турніру можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,14 (імовірність 88%). Подібний успіх поляків оцінюється коефіцієнтом 6,30 (16%) при маржі букмекерів 4%.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Франція — Польща (основний час):

Парі-Матч: (перемога Франції 1,33 — нічия 5,30 — перемога Польщі 11,00)

Матч Франція — Польща відбудеться у столиці Катару Досі на стадіоні "Ель-Тумама", початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. Цей поєдинок не буде доступним для безкоштовного перегляду в прямому ефірі в Україні. Зазначимо, переможець цієї гри вийде на переможця протистояння Англії та Сенегалу.

Нагадаємо, на груповій стадії мундіалю чинні чемпіони взяли 6 очок. Спочатку "Триколірні" обіграли Австралію з рахунком 4:1, потім французи переграли Данію (2:1), і в експериментальному складі програли Тунісу (0:1).

Поляки, у свою чергу, зіграли внічию з Мексикою (0:0), потім розправилися зі збірною Саудівської Аравії (2:0), а у третьому турі були биті англійцями (0:2).