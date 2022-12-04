Япония - Хорватия: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Хорваты настроены решительно

В понедельник, 5 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится матч 1/8 финала между японцами и хорватами.

Игра 1/8 финала Япония — Хорватия будет доступна для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). В другом матче игрового дня сыграют бразильцы и корейцы.

Поединок состоится в катарской Аль-Вакре на стадионе "Аль-Джануб", начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. Победитель этого противостояния выйдет в четвертьфинал, где сыграет с победителем матча Бразилия — Южная Корея.

Напомним, команда Японии стала настоящей сенсацией на мундиале. Сначала "Самураи" победили немцев (2:1). Затем японцы неожиданно проиграли костариканцам (0:1), а в заключительном туре груп пового этапа они сделали очередное чудо — победили испанцев (2:1), выбив Германию из турнира.

Хорватия, в свою очередь, начала с ничьей с Марокко (0:0). Во втором туре хорваты уничтожили Канаду (4:1), а в 3-м туре добились выхода в плей-офф, сыграв с "Красными Дьяволами" вничью (0:0).