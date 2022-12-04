Японія — Хорватія: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Хорвати налаштовані рішуче

У понеділок, 5 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбудеться матч 1/8 фіналу між японцями та хорватами.

Гра 1/8 фіналу Японія — Хорватія буде доступна для перегляду в прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). В іншому матчі ігрового дня зіграють бразильці та корейці.

Поєдинок відбудеться у катарській Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб", початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. Переможець цього протистояння вийде у чвертьфінал, де зіграє з переможцем матчу Бразилія – Південна Корея.

Нагадаємо, команда Японії стала справжньою сенсацією на мундіалі. Спочатку "Самураї" перемогли німців (2:1). Потім японці несподівано програли костариканцям (0:1), а в завершальному турі групового етапу вони зробили чергове диво — перемогли іспанців (2:1), вибивши Німеччину з турніру.

Хорватія, у свою чергу, почала з нічиї з Марокко (0:0). У другому турі хорвати знищили Канаду (4:1), а в 3-му турі зуміли вийти в плей-офф, зігравши з "Червоними Дияволами" внічию (0:0).