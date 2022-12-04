Бразилия - Корея: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Пятикратный чемпионы мира рвутся в четвертьфинал

В понедельник, 5 декабря, закрывать программу матчей игрового дня на чемпионате мира по футболу в Катаре будут бразильцы и корейцы.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу Бразилия — Южная Корея можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на медиа-платформе megogo, а также в записи на suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Встреча состоится в Дохе на стадионе 974, начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Победитель этого матча сыграет с победителем противостояния Японии и Хорватии, которые начнут свою игру плей-офф немного раньше.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 в Катаре Бразилия переиграла Сербию (2:0), забив один из красивейших голов на этом турнире. Затем бразильцы без проблем обыграли швейцарцев (1:0), а в последнем туре группового этапа "Пентакампеоне" сенсационно уступили Камеруну (0:1).

Южная Корея на групповом этапе стартовала с ничьей с Уругваем (0:0). Во втором туре "Азиатские тигры" проиграли Гане (2:3), после чего неожиданно переиграли португальцев (2:1).