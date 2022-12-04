Бразилія — Корея: де і коли дивитись матч ЧС-2022

П’ятиразові чемпіони світу рвуться у чвертьфінал

У понеділок, 5 грудня, закриватимуть програму матчів ігрового дня на чемпіонаті світу з футболу в Катарі бразильці та корейці.

Матч 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу Бразилія — Південна Корея можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на медіаплатформі megogo, а також у записі на suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці” тощо.).

Зустріч відбудеться у Досі на стадіоні 974, початок поєдинку – о 21:00 за київським часом. Переможець цього матчу зіграє з переможцем протистояння Японії та Хорватії, які розпочнуть свою гру плей-офф трохи раніше.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 у Катарі Бразилія переграла Сербію (2:0), забивши один із найкрасивіших голів на цьому турнірі. Потім бразильці без проблем обіграли швейцарців (1:0), а в останній турі групового етапу "Пентакампеоне" сенсаційно поступилися Камеруну (0:1).

Південна Корея на груповому етапі стартувала з нічиєю з Уругваєм (0:0). У другому турі "Азійські тигри" програли Гані (2:3), після чого несподівано переграли португальців (2:1).