Япония - Хорватия: букмекеры озадачили прогнозом на матч 1/8 финала ЧМ-2022

Специалисты не сумели выделить явного фаворита

В понедельник, 5 декабря, сборные Японии и Хорватии померятся силами в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Букмекеры отдают предпочтение хорватам, однако шансы команд примерно равны. Об этом сообщает Пари-Матч.

На проход хорватов в следующую стадию турнира можно сделать ставку с коэффициентом 1,53 (65% при марже букмекеров 4). В то же подобный успех японцев оценивается коэффициентом 2,60 (39 %).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Япония — Хорватия (основное время):

Пари-Матч: (победа Японии 4,10 — ничья 3,35 — победа Хорватии 2,08)

Игра Япония — Хорватия пройдет в Аль-Вакре на стадионе "Аль-Джануб", начало поединка — в 17:00 по киевскому времени. К слову, в Украине этот матч можно будет посмотреть бесплатно. Победитель этой "дуэли" пробьется в четвертьфинал, где сыграет с победителем встречи Бразилия — Южная Корея.

Напомним, сборная Японии стала главной сенсацией на групповом этапе мундиаля. Сначала японцы неожиданно победили немцев (2:1), затем не менее неожиданно проиграли Коста-Рике (0:1), а в заключительном туре групповой стадии "Самураи" сделали еще одно чудо — обыграли команду Испании (2:1), отправив Германию домой.

Хорватия, в свою очередь, стартовала матчем против Марокко (0:0), затем хорваты уничтожили Канаду (4:1), после чего не пустили Бельгию в плей-офф (0:0)