Японія — Хорватія: букмекери спантеличили прогнозом на матч 1/8 фіналу ЧС-2022

Фахівці не зуміли виділити явного фаворита

У понеділок, 5 грудня, збірні Японії та Хорватії поміряються силами у 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу в Катарі.

Букмекери надають перевагу хорватам, проте шанси команд приблизно рівні. Про це повідомляє Парі-Матч.

На прохід хорватів у наступну стадію турніру можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,53 (65% при маржі букмекерів 4). У той самий успіх японців оцінюється коефіцієнтом 2,60 (39 %).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Японія — Хорватія (основний час):

Парі-Матч: (перемога Японії 4,10 — нічия 3,35 — перемога Хорватії 2,08)

Гра Японія — Хорватія пройде в Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб", початок поєдинку — о 17:00 за київським часом. До речі, в Україні цей матч можна буде переглянути безкоштовно. Переможець цієї "дуелі" проб’ється у чвертьфінал, де зіграє з переможцем зустрічі Бразилія — Південна Корея.

Нагадаємо, збірна Японії стала головною сенсацією на груповому етапі мундіалю. Спочатку японці несподівано перемогли німців (2:1), потім не менш несподівано програли Коста-Ріці (0:1), а в завершальному турі групової стадії "Самураї" зробили ще одне диво — обіграли команду Іспанії (2:1), відправивши Німеччину додому.

Хорватія, у свою чергу, стартувала матчем проти Марокко (0:0), потім хорвати знищили Канаду (4:1), після чого не пустили Бельгію у плей-офф (0:0).