Португалия - Швейцария: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022

КриРо попытается пройти в четвертьфинал мундиаля

Во вторник, 6 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится матч 1/8 финала между португальцами и швейцарцами.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу Португалия — Швейцария можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на медиа-платформе megogo, а также в записи на suspilne.media и региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Поединок первой стадии плей-офф пройдет в Эд-Дайиане, на стадионе "Лусаил Айконик", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Победитель этой игры в четвертьфинале встретится либо с Испанией, либо с Марокко.

Напомним, на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре Португалия стартовала с победы над Ганой (3:2). Во втором туре "европейские бразильцы" обыграли Уругвай (2:0), после чего КриРо и компания проиграли сборной Южной Кореи (1:2).

Швейцария, в свою очередь, благодаря голу уроженца Камеруна победила африканскую команду (1:0). Во втором туре швейцарцы уступили Бразилии (0:1), после чего обыграли сербов в принципиальном матче (3:2).