Португалія — Швейцарія: де і коли дивитись матч 1/8 фіналу ЧС-2022

КріРо спробує пройти у чвертьфінал мундіалю

У вівторок, 6 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбудеться матч 1/8 фіналу між португальцями та швейцарцями.

Матч 1/8 фіналу ЧС-2022 з футболу Португалія — Швейцарія можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні на медіа-платформі megogo, а також у записі на suspilne.media та регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо).

Поєдинок першої стадії плей-офф пройде в Ед-Дайіані, на стадіоні "Лусаїл Айконік", початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Переможець цієї гри у чвертьфіналі зустрінеться або з Іспанією, або з Марокко.

Нагадаємо, на груповому етапі ЧС-2022 у Катарі Португалія стартувала з перемоги над Ганою (3:2). У другому турі "європейські бразильці" обіграли Уругвай (2:0), після чого КріРо та компанія програли збірній Південної Кореї (1:2).

Швейцарія, у свою чергу, завдяки голу уродженця Камеруну перемогла африканську команду (1:0). У другому турі швейцарці поступилися Бразилії (0:1), після чого обіграли сербів у принциповому матчі (3:2).