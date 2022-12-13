Франция - Марокко: прогноз на полуфинал ЧМ-2022

Действующие чемпионы мира рвутся в финал

В среду, 14 декабря, на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре пройдет второй полуфинал, в котором сойдутся действующие обладатели Кубка мира французы и сенсационные марокканцы. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Франция — Марокко.

Букмекеры считают, что у марокканцев фактически нет шансов на выход в финал. Об этом сообщает Пари-Матч.

Специалисты предлагают сделать ставку на проход французов с коэффициентом 1,25 (вероятность 80% при марже букмекеров 4%). В то же время выход "Атласcких Львов" в финал турнира маловероятен — коэффициент 4,10 (24%).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Франция — Марокко (основное время):

Пари-Матч: (победа Франции 1,58 — ничья 3,80 — победа Марокко 7,30)

Поединок 1/2 финала Франция — Марокко пройдет в Эль-Хауре на стадионе "Эль-Байт", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Эту игру покажут по ТВ в Украине бесплатно.

"Телеграф" напоминает, что Франция в первом раунде плей-офф уверенно прошла Польшу (3:1), а затем и Англию (2:1). Марокко, в свою очередь, выбило две пиренейские топ-сборные. Для начала "Атласские Львы" обыграли Испанию 0:0 (3:0 по пенальти), а затем перешагнули через Португалию (1:0).