Франція – Марокко: прогноз на півфінал ЧС-2022

Чинні чемпіони світу рвуться у фінал

У середу, 14 грудня, на чемпіонаті світу з футболу-2022 у Катарі пройде другий півфінал, в якому зійдуться чинні володарі Кубка світу французи та сенсаційні марокканці. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Франція — Марокко.

Букмекери вважають, що марокканці фактично не мають шансів на вихід у фінал. Про це повідомляє Парі-Матч.

Фахівці пропонують зробити ставку на прохід французів із коефіцієнтом 1,25 (імовірність 80% при маржі букмекерів 4%). Водночас вихід "Атлаських Левів" у фінал турніру малоймовірний коефіцієнт 4,10 (24%).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Франція — Марокко (основний час):

Парі-Матч: (перемога Франції 1,58 — нічия 3,80 — перемога Марокко 7,30)

Поєдинок 1/2 фіналу Франція — Марокко пройде в Ель-Хаурі на стадіоні "Ель-Байт", початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Цю гру покажуть по ТБ в Україні безкоштовно.

"Телеграф" нагадує, що Франція у першому раунді плей-офф впевнено пройшла Польщу (3:1), а потім і Англію (2:1). Марокко, у свою чергу, вибило дві піренейські топзбірні. Для початку "Атлаські Леви" обіграли Іспанію 0:0 (3:0 по пенальті), а потім переступили через Португалію (1:0).