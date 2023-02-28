"Минай" - "Шахтер": где и во сколько смотреть матч УПЛ

Команды проведут поединок во Львове

Во вторник, 28 февраля, состоится перенесенный матч 9-го тура чемпионата Украины по футболу. "Минай" сыграет с "Шахтером". Ранее глава УАФ Андрей Павелко заявил, что работает над тем, чтобы болельщиков пускали на матчи украинской Премьер-лиги.

Игра между "Шахтером" и "Минаем" пройдет во Львове на "Арене Львов". Начало встречи – в 15:00. Трансляция будет доступна на Setanta Sports+ и на ОТТ-платформе бродкастера.

В букмекерских конторах явный фаворит матча донецкий клуб. Котировки "Пари-Матча" на победу "Шахтера" — 1.24, на ничью — 6.00, на победу "Миная" — 13.00.

В турнирной таблицу УПЛ "Шахтер" идет на втором месте, "Минай занимает тринадцатую позицию.

Ранее мы писали, что на сборах в Турции футболисты "Миная" побили игроков российского "Шинника".

Напомним, в ночь на 14 февраля украинские и российские футболисты подрались в турецком отеле. По информации росСМИ, в результате драки несколько игроков "Шинника" получили серьезные повреждения. В "Минае" опровергли, что заставляли россиян петь гимн Украины, а в сети появилось короткое видео с инцидентом в отеле.

"Битва" в Турции была увековечена в статье Википедии, после чего в рф потребовали исключить Украину из еврокубков. Позднее один из украинских боксеров предложил "Минаю" провести тренировки по боксу.