"Минай" — "Шахтар": де і о котрій годині дивитися матч УПЛ

Команди проведуть поєдинок у Львові

У вівторок, 28 лютого, відбудеться перенесений матч 9 туру чемпіонату України з футболу. "Минай" зіграє із "Шахтарем". Раніше глава УАФ Андрій Павелко заявив, що працює над тим, щоб уболівальників пускали на матчі української Прем’єр-ліги.

Гра між "Шахтарем" та "Минаєм" пройде у Львові на "Арені Львів". Початок зустрічі – о 15.00. Трансляція буде доступна на Setanta Sports+ та на ОТТ-платформі бродкастера.

У букмекерських конторах явний фаворит матчу – донецький клуб. Котирування "Парі-Матча" на перемогу "Шахтаря" — 1.24, на нічию — 6.00, на перемогу "Минаю" — 13.00.

У турнірній таблиці УПЛ "Шахтар" йде на другому місці, "Минай займає тринадцяту позицію.

Раніше ми писали, що на зборах у Туреччині футболісти "Минаю" побили гравців російського "Шинника".

Нагадаємо, в ніч на 14 лютого українські та російські футболісти побилися у турецькому готелі. За інформацією росЗМІ, в результаті бійки кілька гравців "Шинника" зазнали серйозних пошкоджень. У "Минаї" спростували, що змушували росіян співати гімн України, а у мережі з’явилося коротке відео з інцидентом у готелі.

"Битва" в Туреччині була увічнена в статті Вікіпедії, після чого в росії зажадали виключити Україну з єврокубків. Пізніше один із українських боксерів запропонував "Минаю" провести тренування з боксу.