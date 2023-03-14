"Наполи" - "Айнтрахт": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

Итальянцы одной ногой в четвертьфинале ЛЧ

В среду, 15 марта, "Наполи" и "Айнтрахт" проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. В первой игре неаполитанцы без проблем обыграли франкфуртцев со счетом 2:0. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" — "Айнтрахт".

По мнению специалистов, итальянский коллектив является безоговорочным фаворитом противостояния. Об этом сообщает Favbet.

На победу хозяев можно сделать ставку с коєффициентом 1,44-1,50. В то же время победа гостей и ничья менее вероятны — коэффициенты 5,75-7,30 и 4,40-4,60 соответственно. Добавим, что букмекеры не верят в "Айнтрахт": на проход немцев аналитики дают коэффициент 30,00 и не принимают ставки на выход "Наполи" в четвертьфинал ЛЧ.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Наполи" — "Айнтрахт" (основное время)

Favbet: (победа "Наполи" 1,49 — ничья 4,60 — победа "Айнтрахта" 7,30)

William Hill: (1,44 — 4,40 — 7,00)

Bwin: (1,50 — 4,60 — 5,75)

Ранее "Телеграф" сообщал, где в Украине посмотреть матч "Наполи" — "Айнтрахт".

Напомним, в четвертьфинал Лиги чемпионов уже пробились "Бенфика", английский "Челси" украинца Михаила Мудрика, итальянский "Милан", выбивший из еврокубков "Тоттенхэм", а также мюнхенская "Бавария", которая не заметила французский ПСЖ.