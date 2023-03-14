"Наполі" — "Айнтрахт": букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів

Італійці однією ногою у чвертьфіналі ЛЧ

У середу, 15 березня, "Наполі" та "Айнтрахт" проведуть матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. У першій грі неаполітанці без проблем обіграли франкфуртців із рахунком 2:0. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Наполі" — "Айнтрахт".

На думку фахівців, італійський колектив є беззаперечним фаворитом протистояння. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу господарів можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,44-1,50. Водночас перемога гостей та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 5,75-7,30 та 4,40-4,60 відповідно. Додамо, що букмекери не вірять в "Айнтрахт": на прохід німців аналітики дають коефіцієнт 30,00 і не приймають ставки на вихід "Наполі" у чвертьфіналу ЛЧ.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Наполі" — "Айнтрахт" (основний час)

Favbet: (перемога "Наполі" 1,49 — нічия 4,60 — перемога "Айнтрахта" 7,30)

William Hill: (1,44 — 4,40 — 7,00)

Bwin: (1,50 — 4,60 — 5,75)

Раніше "Телеграф" повідомляв, де в Україні подивитися матч "Наполі" — "Айнтрахт".

Нагадаємо, до чвертьфіналу Ліги чемпіонів уже вийшла "Бенфіка", англійський "Челсі" українця Михайла Мудрика, італійський "Мілан", який вибив з єврокубків "Тоттенгем", а також мюнхенська "Баварія", яка не помітила зірковий ПСЖ.