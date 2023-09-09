Украина - Англия: Ребров выбросил из состава троих футболистов

Украинские футболисты готовы дать бой англичанам

В субботу, 9 сентября, во Вроцлаве (Польша) на стадионе "Тарчински Арена" сборная Украины сыграет с Англией в отборе на чемпионат Европы-2024. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Англия.

В день игры стала известна финальная заявка Сине-желтых. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) на своем официальном сайте.

По информации источника, главный тренер национальной команды Сергей Ребров не включил в состав Александра Тымчика, Александра Зубков и Александра Пихаленка.

Заявка сборной Украины на матч с Англией

Вратари : Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.

: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин. Защитники : Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, Николай Матвиенко, Александр Караваев.

: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, Николай Матвиенко, Александр Караваев. Полузащитники : Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Егор Назарина.

: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Егор Назарина. Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч Украина — Англия, а также рассказывал, что говорят букмекеры о шансах Сине-желтых в этом противостоянии.

Напомним, сборная Украины неудачно стартовала в отборе ЧЕ-2024, проиграв на выезде англичанам (0:2). Затем Сине-желтые уже под руководством Реброва добыли победы над Северной Македонией (3:2) и над национальной командой "Мальты" (1:0). С турнирными раскладами нашей команды в отборе на Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".