Україна — Англія: Ребров викинув зі складу трьох футболістів

Українські футболісти готові дати бій англійцям

У суботу, 9 вересня, у Вроцлаві (Польща) на стадіоні "Тарчинські Арена" збірна України зіграє з Англією у відборі на чемпіонат Європи-2024. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Англія.

У день гри стала відома фінальна заявка Синьо-жовтих. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті.

За інформацією джерела, головний тренер національної команди Сергій Ребров не включив до складу Олександра Тимчика, Олександра Зубкова та Олександра Піхальонка.

Заявка збірної України на матч з Англією

Воротарі : Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін. Захисники : Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Денис Попов, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв.

: Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Денис Попов, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв. Півзахисники : Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Єгор Назарина.

: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Михайло Мудрик, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Єгор Назарина. Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися матч Україна — Англія, а також розповідав, що говорять букмекери про шанси Синьо-жовтих у цьому протистоянні.

Нагадаємо, збірна України невдало стартувала у відборі ЧЄ-2024, програвши на виїзді англійцям (0:2). Потім Синьо-жовті вже під керівництвом Реброва здобули перемоги над Північною Македонією (3:2) та над національною командою "Мальти" (1:0). З турнірними розкладами нашої команди у відборі на Євро-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".