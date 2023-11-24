"Маккаби" Тель-Авив — "Заря": где и когда смотреть матч Лиги конференций

Луганский попытается взять реванш

В субботу, 25 ноября, "Заря" в рамках перенесенного матча 3-го тура группового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2023/24 встретится с "Маккаби" ТА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Маккаби" Тель-Авив — "Заря".

В прямом эфире в Украине еврокубковый поединок "Зари" против "Маккаби" Тель-Авив покажет медиа-платформа Megogo, а также Volia TV. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Поединок "Маккаби" ТА — "Заря" состоится в городе Бачка-Топола (Сербия) на ТСЦ Арене, начало встречи — в 17:30 по киевскому времени. Отметим, УЕФА перенес игру на нейтральный стадион с октября на ноябрь из-за ситуации в Израиле. К слову, луганский клуб был категорически против переноса встречи на ноябрь из-за загруженного календаря, однако европейские футбольные чиновники решили по-своему.

Напомним, в текущем розыгрыше Лиги конференций "Заря" успела провести три матча. Луганчане сыграли вничью с "Гентом" (1:1), после чего обыграли в гостях исландский "Брейдаблик" (1:0), затем украинский клуб уступил "Маккаби" ТА (1:3) в Польше.