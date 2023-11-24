"Маккабі" Тель-Авів — "Зоря": де і коли дивитись матч Ліги конференцій

Луганський спробує взяти реванш

У суботу, 25 листопада, "Зоря" в рамках перенесеного матчу 3-го туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2023/24 зустрінеться з "Маккабі" ТА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Маккабі" Тель-Авів — "Зоря".

У прямому ефірі в Україні єврокубковий поєдинок "Зорі" проти "Маккабі" Тель-Авів покаже медіаплатформа Megogo та Volia TV. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Поєдинок "Маккабі" ТА — "Зоря" відбудеться у місті Бачка-Топола (Сербія) на ТСЦ Арені, початок зустрічі — о 17:30 за київським часом. Зазначимо, УЄФА переніс гру на нейтральний стадіон із жовтня на листопад через ситуацію в Ізраїлі. До слова, луганський клуб був категорично проти перенесення зустрічі на листопад через завантажений календар, проте європейські футбольні чиновники вирішили по-своєму.

Нагадаємо, у поточному розіграші Ліги конференцій "Зоря" встигла провести три матчі. Луганчани зіграли внічию з "Гентом" (1:1), після чого обіграли в гостях ісландський "Брейдаблік" (1:0), потім український клуб поступився "Маккабі" ТА (1:3) у Польщі.