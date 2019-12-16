Как Леброн уничтожил Леня: Топ-10 моментов дня НБА (Видео)

Новости спорта:Леброн Джеймс - среди главных персон прошлой ночью в матче против Атланты Алексея Леня.

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс запомнился яркими моментами в матче с "Атлантой Хоукс" (101:96). Один из эпизодов, в котором Леброн с разворотом обыгрывает украинца Алексея Лэня и вколачивает мяч сверху, вошел в топ-10 дня.