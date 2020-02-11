Звезда NBA Адетокумбо стал отцом

Новости спорта:Яннис Адетокумбо пропустил сегодняшний матч своей команды против Сакраменто Кингз.

Форвард Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо пропустил сегодняшний матч своей команды против Сакраменто Кингз (123:111) из-за рождения сына.

Новостью грек поделился на личной странице в Twitter.

Liam Charles Antetokounmpo in the house pic.twitter.com/yVSf0U93le — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 10, 2020

В нынешнем сезоне Адетокумбо сыграл в 48 матчах Бакс, в среднем за встречу набирая 30 очков при показателе в 13,5 подбора.

После победы над Кингз Милуоки сохраняет лучший рекорд в лиге (46-7) и лидирует в таблице Восточной конференции.