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Зинченко, затыкающего рты критикам, нарисовали на туалетной бумаге (видео)

Зинченко, затыкающего рты критикам, нарисовали на туалетной бумаге (видео)
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Немецкий художник Себастьян Клюр нарисовал ключевые моменты чемпионата Европы по футболу на туалетной бумаге. Места на "полотне" удостоился и украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

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Художник изобразил на туалетной бумаге памятные моменты 1/8 финала Евро-2020. На рисунке присутствует разгром "Драконов" в матче с Данией, победа Италии над Австрией, удаление Маттейса де Лигта российским арбитром Сергеем Карасевым, уход Криштиану Роналду в закат после вылета от Бельгии, фейл и триумф испанского вратаря Унаи Симона в игре с Хорватией, а также промахи Томаса Мюллера и Килиана Мбаппе в играх Англией и Швейцарией соответственно. Завершал "композицию" Александр Зинченко, который празднуя гол в ворота Швеции, заткнул рты критикам. К слову, провал украинцев в 1/4 финала Евро-2020 от Англии (0:4) также изображен на "полотне".

 
 
 
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Ранее художник опубликовал свое виденье групповой стадии Евро-2020: 

 
 
 
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Публикация от Sebastian Klur (@sebastiank604)

Команда Андрея Шевченко уже вернулась на родину, где их встретили с почестями. С календарем и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко раскритиковали за странную замену в концовке матча с Англией.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Швеции, Футбол, Евро-2020, Александр Зинченко.
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