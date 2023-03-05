У кого День ангела 6 березня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 6 березня, відзначається Міжнародний день зубного лікаря, Всесвітній день боротьби із глаукомою. Також свої Дні ангела святкують носії понад десяти імен.

Жіночі іменини 6 березня

Ольга — дуже популярне в Україні жіноче ім’я. Вважається, що воно походить від давньоскандинавського "Хельга", що означає "священна", "свята".

Чоловічі іменини 6 березня

Олександр, — Ім’я грецького походження, яке вже багато століть стабільно популярне майже по всьому світу. Перекладається як "той, хто боронить".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить".

Данило, — це біблійне ім’я, яке походить від давньоєврейського "Даніель", що перекладається як "Бог є суддя" або "Бог — мій суддя".

Єгор, — спочатку це ім’я виникло як простонародна форма імені Георгій, проте на сьогодні це вже багато століть як самостійне ім’я.

Захар, — давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "Божа пам’ять". Спочатку воно звучало як "Зехарія", після трансформувалося в "Захарій", і сьогодні вже поширене як "Захар".

Іван, — спочатку це ім’я виникло як форма давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом".

Костянтин — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий".

Остап, — це спрощена форма імені Євстафій, яке означає грецькою "той, що твердо стоїть".

Павло, — перекладається з латинської як "невеликий".

Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "шанує Бога".

Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами заборонено спати на двох подушках одразу.