У кого День ангела 6 марта: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 6 марта, отмечается Международный день зубного врача, Всемирный день борьбы с глаукомой. Также свои Дни ангела празднуют носители более десятка имен.

Женские именины 6 марта

Ольга, — очень популярное в Украине женское имя. Считается, чтто оно произошло от древнескандинавского "Хельга", что значит "священная", "святая".

Мужские именины 6 марта

Александр, — имя греческого происхождения, которое уже много столетий стабильно популярно почти по всему миру. Переводится как "тот, кто защищает".

Георгий, — греческое имя, что значит "земледелец", использовалось в качестве эпитета Зевса.

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую".

Даниил, — это библейское имя, которое происходит от древнееврейского "Даниэль", что переводится как "Бог есть судья" или же "Бог — мой судья".

Егор, — изначально это имя возникло как простонародная форма имени Георгий, однако на сегодня это уже много столетий как самостоятельное имя.

Захар, — древнееврейское имя, которое переводится как "Божья память". Изначально оно звучало как "Зехариах", после трансформировалось в "Захарий", и сегодня уже распространено как "Захар".

Иван, — изначально это имя возникло как форма древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом".

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий".

Остап, — это упрощенная форма имени Евстафий, которое значит на греческом "твердо стоящий".

Павел, — переводится с латинского как "небольшой".

Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога".

Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по народным приметам запрещено спать на двух подушках сразу.