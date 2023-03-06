У кого День ангела 7 марта: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 7 марта, православная церковь почитает память сразу множества мучеников и святых, в связи с чем носители сразу 20 имен отмечают свои Дни ангела.

Женские именины 7 марта

Арина, — по самой распространенной версии это имя было формой имени Ирина, которая со временем стала самостоятельным именем.

Варвара, — это имя греческого происхождения, что дословно значит "варварская" в понимании "иноземная", "негреческая".

Елизавета, — имя еврейского происхождения, которое значит "Бог мой — клятва".

Ирина, — это имя происходит от имени древнегреческой богини Эйрены и переводится как "мир" или "спокойствие".

Прасковья, — это славянская форма греческого имени Параскева, что дословно значит "канун праздника".

Мужские именины 7 марта

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный".

Афанасий, — редкое, но очень красивое имя, которое происходит из греческого языка и буквально значит "бессмертный".

Виктор, — довольно распространенное латинское имя, которое значит "победитель".

Владимир, — славянское имя, что значит "владеть миром".

Вольдемар (или Вальдемар), — это немецкая версия имени Владимир, что значит "владей и слався".

Иван, — изначально это имя возникло как форма древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом".

Иосиф, — произошло от библейского имени Йехосеф, что буквально значит "Бог добавил".

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Николай, — с древнегреческого языка имя буквально переводится как "победитель народов".

Сергей, — с латинского имя можно перевести как "высокий, знатный". Изначально использовалась форма имени "Сергий", которая переводится как "слуга Бога".

Степан, — имя греческого происхождения, которое значит "корона", "диадема".

Теодор, Федор, — это две формы греческого имени Теодорос, которое значит "подарованный Богом" или "Божий дар".

Филипп, — с греческого языка переводится как "любящий лошадей".

Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки строго запрещено дарить родственникам по народным приметам.