У кого День ангела 8 марта: женские и мужские именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
В среду, 8 марта, будет Международный женский день, вокруг целесообразности празднования которого длятся споры в Украине. Также в этот день носители более десяти имен празднуют свои Дни ангела.
Женские именины 8 марта
Матрена, — это имя латинского происхождения, которое значит "матушка", "госпожа", "мать семьи".
Мужские именины 8 марта
Александр, — греческое имя, многие столетия распространенное почти по всему миру. Переводится как "тот, кто защищает".
Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".
Демьян, — согласно основной версии, это имя греческого происхождения, которое значит "покорять", "усмирять".
Иван, — это одна из форм древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом".
Клим, — сокращенная форма римского имени Климент, которое переводится как "милосердный".
Кузьма, — это имя греческого происхождения, которое значит "мир", "порядок".
Михаил, — популярное имя еврейского происхождение, которое значит "подобный Богу".
Николай, — с греческого языка это имя можно перевести как "победитель народов".
Сергей, — с латинского имя можно перевести как "высокий, знатный".
Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.
Стоит заметить, что 8 марта традиционно праздновалось в Украине как государственный праздник, однако в 2023 году ввиду военного положения он остается рабочим днем. Уже долгое время длятся споры, стоит ли его отменять, — одни считают, что это день борьбы за равные права, другие же склонны думать, что это пережиток СССР, не имеющий ничего общего с феминизмом.
Как сообщал "Телеграф", в "Дии" проводился всеукраинский опрос, стоит ли оставлять официальный выходной в Украине на 8 марта.