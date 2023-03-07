У кого День ангела 8 марта: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 8 марта, будет Международный женский день, вокруг целесообразности празднования которого длятся споры в Украине. Также в этот день носители более десяти имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 8 марта

Матрена, — это имя латинского происхождения, которое значит "матушка", "госпожа", "мать семьи".

Мужские именины 8 марта

Александр, — греческое имя, многие столетия распространенное почти по всему миру. Переводится как "тот, кто защищает".

Алексей, — это имя произошло от древнегреческого "алексо", что переводится "защищать", "оберегать".

Демьян, — согласно основной версии, это имя греческого происхождения, которое значит "покорять", "усмирять".

Иван, — это одна из форм древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом".

Клим, — сокращенная форма римского имени Климент, которое переводится как "милосердный".

Кузьма, — это имя греческого происхождения, которое значит "мир", "порядок".

Михаил, — популярное имя еврейского происхождение, которое значит "подобный Богу".

Николай, — с греческого языка это имя можно перевести как "победитель народов".

Сергей, — с латинского имя можно перевести как "высокий, знатный".

Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Стоит заметить, что 8 марта традиционно праздновалось в Украине как государственный праздник, однако в 2023 году ввиду военного положения он остается рабочим днем. Уже долгое время длятся споры, стоит ли его отменять, — одни считают, что это день борьбы за равные права, другие же склонны думать, что это пережиток СССР, не имеющий ничего общего с феминизмом.

Как сообщал "Телеграф", в "Дии" проводился всеукраинский опрос, стоит ли оставлять официальный выходной в Украине на 8 марта.