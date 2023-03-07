У кого День ангела 8 березня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 8 березня, буде Міжнародний жіночий день, довкола доцільності святкування якого тривають суперечки в Україні. Також цього дня носії понад десять імен святкують свої Дні ангела.

Жіночі іменини 8 березня

Матрона (Мотрона), — це ім’я латинського походження, яке означає "матінка", "пані", "мати сім’ї".

Чоловічі іменини 8 березня

Олександр — грецьке ім’я, багато століть поширене майже по всьому світу. Перекладається як "той, хто боронить".

Олексій, — це ім’я походить від давньогрецького "алексо", що перекладається "захищати", "оберігати".

Дем’ян, — згідно з основною версією, це ім’я грецького походження, яке означає "підкоряти", "утихомирювати".

Іван, — це одна з форм давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом".

Клим, — скорочена форма римського імені Климент, яке перекладається як "милосердний".

Кузьма, — це ім’я грецького походження, яке означає "світ", "порядок".

Михайло, — популярне ім’я єврейського походження, яке означає "подібний до Бога".

Микола, — з грецької мови це ім’я можна перекласти як "переможець народів".

Сергій, — з латинської ім’я можна перекласти як "високий, знатний".

Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Варто зауважити, що 8 березня традиційно святкувалося в Україні як державне свято, однак у 2023 році через воєнний стан воно залишається робочим днем. Вже довгий час тривають суперечки, чи варто його скасовувати, — одні вважають, що це день боротьби за рівні права, інші ж схильні думати, що це пережиток СРСР, який не має нічого спільного з фемінізмом.

Як повідомляв "Телеграф", у "Дії" проводилося всеукраїнське опитування, чи варто залишати офіційний вихідний в Україні на 8 березня.